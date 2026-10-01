¡Buenas noticias para los jubilados del IPS! El aguinaldo está asegurado A preparar el bolsillo, jubilados, porque el IPS confirmó que el tan esperado aguinaldo está asegurado y que ya hay la platita para cumplir con el pa…

Los jubilados tienen su aguinaldo asegurado he'i desde el IPS.

A preparar el bolsillo, jubilados, porque el IPS confirmó que el tan esperado aguinaldo está asegurado y que ya hay la platita para cumplir con el pago.

El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Derlis León, aseguró que el efectivo para cumplir con este beneficio adicional ya fue contemplada con anticipación y no se trata de buscar los recursos a última hora.

Según explicó, la Gerencia Financiera del IPS tiene los fondos previsionados desde marzo, provenientes de las rentas generadas por las inversiones de la institución.

Por su parte, la gerente de Prestaciones Económicas, Vanessa Cubas, informó que el desembolso para pagar el aguinaldo a los jubilados representará unos 485.000 millones de guaraníes adicionales.

El pago todavía debe pasar por la aprobación correspondiente, pero desde el IPS señalaron que se trata de un trámite administrativo.

Por ahora, todavía no se confirmó la fecha exacta del desembolso. Como referencia, el año pasado los jubilados recibieron su aguinaldo el 17 de noviembre.