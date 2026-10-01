Costas afirma que hay que pelear el campeonato hasta el final El entrenador del Ciclón tiró sus reflexiones luego de la trabajosa victoria ante Rubio Ñu para clasificar a los cuartos de final de la Copa Paraguay.

Gustavo Costas, DT de Cerro Porteño, habló en la noche de este miércoles en conferencia de prensa luego de la victoria del azulgrana sobre Rubio Ñu por 2-1 por los octavos de final de la Copa Paraguay, logrando clasificar a cuartos a pesar de no convencer del todo a nivel futbolístico y de haber sufrido hasta el último instante ante la posibilidad de que se lo empaten.

No perdiendo de vista el campeonato, y recordando la dolorosa derrota del pasado sábado ante Trinidense, Costas reconoció que “hemos quedado lejos de la punta, mientras que tengamos vida, tenemos que seguir peleando, ocuparnos de ganar cada partido. Antes cuando jugabas en el barrio, jugabas por nada y querías ganarlo. Ahora jugás por algo, te pagan para jugar a la pelota y entonces tenemos que dejar todo en cada partido para poder sumar y mientras tengamos vida, pelearlo hasta el final”.

Ya sobre el partido de ayer, el entrenador argentino también admitió que “la sufrimos a lo último como nos viene pasando, pero sabemos que estos partidos son como finales, los tenés que ganar. El primer tiempo me gustó, después tuvimos altibajos. Tuvimos cosas buenas y después al final nos costó mantener el partido”.

Cerro Porteño se metió a los cuartos de final de la Copa Paraguay en donde chocará ante el Sportivo San Lorenzo. Mientras tanto, en el torneo Clausura, en el que se encuentra a 8 unidades de la punta, enfrentará al Sportivo 2 de Mayo en La Nueva Olla, el próximo lunes 5 de octubre desde las 19.00.