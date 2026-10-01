Dahiana Bresanovich sacó una foto del baúl de los recuerdos y le dedicó unas palabras a su niña. “Mirando mi foto de niña, me emociona ver que pude lograr los sueños que tenía desde pequeña. Y más aún, saber que se vienen nuevos desafíos”, escribió con dos fotitos, una de su infancia y otra de profesional.
En charla con Crónica dijo, “le abrazo a mi yo de niña y le diría no te preocupes que todo va estar bien, Dios te cuida, te guía y vas a lograr todos tus sueños. Cuando era chica ponía mis muñecas como público y jugaba que yo conducía un programa de TV, recuerdo que agarraba algo parecido a un micrófono y me imaginaba que hablaba frente a muchas personas, presentaba bailes o números artísticos”, escribió la doña del pelotero Blas Riveros.