¡Cumple feliz el Ciclón! Cerro Porteño borró a Rubio Ñu de la Copa Paraguay 2026, está en cuartos de final y festejará sus 114 años de vida con una clasificación.

El Ciclón ya está entre los 8 mejores de la Copa Paraguay 2026 y hay feliz cumpleaños este jueves. El equipo de Gustavo Costas borró a Rubio Ñu en un partido más que complicado en Itauguá y con un ajustado 2-1 se anotó en la siguiente ronda de la “Copa de Todos” para celebrar su aniversario número 114 con una clasificación.

Cerro no la pasaba bien, no le encontraba la vuelta al partido desde el arranque. El equipo mixto que puso Javier Torrente le complicaba la vida al azulgrana, hasta que…

Sobre la media hora de juego, Carlos Chena apareció por izquierda, centro al medio, despeje corto que recupera Guillermo Benítez, le queda a Jorge Morel que con toda la categoría del mundo la coloca junto al palo para el 1-0 del Ciclón.

El gol le dio tranquilidad al equipo de Costas que se paró mejor y aguantó cualquier el 1-0 hasta el cierre del primer tiempo.

En el complemento llegaron más emociones. Cuando pasó el minuto 20, gran habilitación de Chena entre líneas, Iturbe llega al fondo, toca hacia atrás y Fabricio Domínguez define con un derechazo para el 2-0. Pero la ventaja de dos no le duró ni un minuto a Cerro. En la siguiente jugada, un centro al área de Ruíz Díaz para que Tobías Leiva sorprenda a Roffo con un derechazo y acorte otra vez la diferencia con el 2-1 para Rubio Ñu.

Sobre el final, el equipo de Torrente fue con todo en busca del empate, lo metió contra su arco a Cerro, en una Fabricio Domínguez se vistió de héroe sacando la pelota sobre la línea para que el Ciclón festeje el 2-1 en Itauguá y este jueves celebre en todo el país sus 114 años de vida.