Desde Cerro ya aseguran que habrá reajustes a fin de año El directivo azulgrana, Gustavo Samaniego, habló sobre las probables decisiones que tomarán con el plantel al finalizar este 2026.

Gustavo Samaniego, directivo de Cerro Porteño, habló con la radio 1080 AM acerca de la situación actual del plantel azulgrana, afirmando que al finalizar el actual año 2026 se harán distintos reajustes. Habló directamente de un proceso de depuración, ya que la plantilla de jugadores sería demasiado grande.

El directivo manifestó que “esta directiva entró en funciones en plena disputa del campeonato, con plantel numeroso y jugadores ya contratados. La afición dice que por qué no se lo echa a fulano o mengano, pero no es así. Los términos para las rescisiones son costosos, los estudios se hacen permanentemente, los canteranos están jugando y claro que habrá reajustes a fin de año cuando tengamos que revisar el plantel que es muy numeroso. Tenemos 43 jugadores ahora y es excesivamente muy numeroso”.

También reconoció que “el hincha no está contento, por más que tenga todo lo que tiene, si no hay éxito deportivo. Y detrás de ese éxito deportivo estamos trabajando los dirigentes, tal vez sin mucha publicidad, pero denodadamente, generando las condiciones para que los atletas puedan rendir en el campo de juego. Sin embargo, esos resultados no se están dando en la medida que esperamos, pero eso no nos amilana. Vamos a seguir trabajando, corrigiendo lo que hay que corregir. Estamos muy optimistas con el profe Gustavo Costas”.

El Club Cerro Porteño cumple hoy 114 años, y en la víspera derrotó a Rubio Ñu para avanzar a los cuartos de final de la Copa Paraguay. No obstante, se encuentra bastante lejos de la cima en el Torneo Clausura, sobre todo luego de caer ante Trinidense el pasado sábado, siendo este uno de los puntos que el hincha reclama últimamente.