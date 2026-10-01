Dos desalmados malevos asaltaron a doña de 66 años

Dos desalmados asaltantes en moto aterrorizaron a una abuelita de 66 años para llevarse la recaudación. El cobarde atraco oiko a eso de las 17:13 en una despensa del Kilómetro 11 Monday de Presidente Franco.

La víctima fue la doña Francisca V. A., quien estaba trabajando tranquilamente atendiendo su almacén. Los malvivientes cayeron sobre una moto tipo enduro negra y uno de ellos entró con el rostro descubierto.

Arma en mano, el delincuente le apretó a la doña exigiéndole todito el dinero guardado en la caja registradora. Ante la zozobra de la mujer, el tipo hizo un amague de meterle un culatazo en la cabeza para apurarla.

Los bandidos se alzaron con unos 500.000 guaraníes del día y varios teléfonos celulares antes de huir. La pobre abuela quedó profundamente en shock y temblando de miedo tras la pesadilla que le tocó vivir.

Cámaras del circuito cerrado captaron todita la jugada y la Policía busca la ruta de escape hacia Los Cedrales.