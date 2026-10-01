¡E’a y bueno! Mirá lo que dijo la tiktokera de cerro Yaguarón Pelusa Rubín entrevistó en su programa a la protagonista del momento.

La creadora de contenidos que está en el ojo de la tormenta mediática tras la viralización de un video tie’ỹ , Macarena Díaz, fue entrevistada en el programa “La Pelu” de la Tribu 650 AM, con Pelusa Rubín.

La protagonista comentó como fue que se viralizó sus videos en las redes sociales.

“Este video fue para una persona X y cómo la mayoría me conoce, se llegó filtrar entonces ahí empezó unos días atrás. Fueron otros videos o sea estaba yo sola, vamos a decirle desnuda. Eso fue lo que se filtró de mí y como yo tengo mucho alcance en redes, me pidieron para crear una página azul”.

Ahí le dijo Pelusa que debería de acudir a la justicia porque una persona divulgó sus videos íntimos ndaje, “yo me informé, pero la abogada me dijo que iba a durar años y años y que al final no me iban a dar de respuestas”, contestó la entrevistada.

“Y la verdad que ya fue una aventura nomás ya con con mi pareja donde dijimos, ‘ah, bueno, ya que tenemos demasiadas vistas, vamos a hacer esto’, e hicimos, pero sin afectar a terceras personas, claro. Era solamente con el fin de recaudar algo de plata, ya que perdimos, porque habilitamos para nuestro canal de de páginas azules, ¿verdad? Y cosas que se nos filtró todo y perdimos prácticamente porque no era lo que nosotros estábamos esperando y filtraron la gente de mi pareja”, gatilló.

En cuanto al video del cerro de Yaguarón he’í la joven que ese material ellos lanzaron a la web ndaje, “eso ya prácticamente nosotros ya lanzamos por la pérdida que tuvimos del video anteriormente. La verdad que quisimos experimentar a ver qué tal nos iba con eso y no pensamos que que la gente se iba a enojar y cosas así.”.

“Vi varios comentarios en que es la gente está molesta, que puede haber una sanción y cosas así. Lo primero que yo hice fue llamarle a mi abogada y le pregunté esto, esto, esto y ella me dijo, ‘no hay nada que que se ahí no se cometió ningún delito, porque ahí no había terceras personas, no había niños, no había nadie, estaban solos y ustedes son grandes’, es lo que me dijo la doctora”.

“Decime una cosa, Maca, ¿y vos no te arrepentís de nada de lo que sucedió ahí en el cerro?”, le preguntó Pelu.

La chuli le contestó que no, ¿por qué me voy a arrepentir? Si lo hecho, hecho está”.