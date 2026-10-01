“Entraron a mi casa y llevaron todo”, músico contó que le pelaron El cantante habló de lo mal que está pasando a raíz de la situación y pidió una mano solidario a loperro para poder sobrellevar el “ñemonda jefe”.

“Entraron a mi casa y llevaron cosas de años de sacrificio de mi mama. Llevaron mi plata, electrodomésticos, llevaron absolutamente todo. Me dejaron prácticamente sin nada. Mucha gente que me aprecia por ahí si quieren colaborar conmigo, yo se que tengo muchos amigos. Yo se que poquitito de todo lo que llegue a dar me van a retribuir”, tiró el mediático.

Todo este sarambi se le armó el fin de semana ndaje porque decidió ir a pasar unos días en la casa de su amiga, dejó la casa sola y ahí fue cuando los malevos aprovecharon. He´i voi que la ocasión hace al ladrón.

“Y se que es difícil que vuelva a recuperar y ya pasaron muchos días. En mi casa no hay cámaras, en frente hay un baldío. Medio difícil es que vuelva algo. Pero hay cosas que necesito demasiado porque me llevaron mi cocina, los ventiladores, los cubiertos de mi mamá llevaron todo”, contó el genio de la música.