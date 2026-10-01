Entró por el techo a robar y se escondió en el ropero Ladrón acrobático fue aprehendido por la policía.

Entró por el techo a robar y fue acorralado en el ropero.

Un delincuente acrobático rompió el techo de una casa y terminó acorralado en un ropero. El insólito suceso oiko en una vivienda del barrio Espíritu Santo de la ciudad de San Lorenzo. El sospechoso fue identificado como Iván Araujo, un arriero de 27 años que buscaba llevarse de todo.

El tipo rompió las tejas recién arregladas de la casa para meterse sigilosamente desde las alturas. Al verse acorralado y sin salida, al pillo no le quedó de otra que esconderse adentro de un ropero.

El sujeto pasó varias horas metido entre las ropas, temblando de miedo para no ser descubierto. La dueña del inmueble llegó con los fleteros para hacer una mudanza y se topó con la sorpresa.

Al mover el mueble, los trabajadores pillaron al intruso escondido y llamaron raudamente a la Policía. Efectivos de la Subcomisaría 6.ª llegaron al sitio y sacaron al intruso directo para la celda. El comisario Benicio Méndez confirmó que el tipo no registra antecedentes y ya quedó a cargo de la Fiscalía.