Fiscalía cambia de feminicidio a homicidio doloso el crimen de Eusebio Ayala Ya hay dos imputados y con órdenes de captura vigente.

Fiscalía cambia la carátula tras el horrendo ataque en el cementerio de Eusebio Ayala. La fiscala Norma Salinas confirmó que el caso ya no se investiga como feminicidio, sino como un brutal homicidio doloso agravado. La pesquisa descartó rotundamente cualquier vínculo sentimental entre la víctima fatal, Rebeca M. A., y los salvajes atacantes.

Ya hay imputación formal y orden de captura contra dos sospechosos que fueron vistos juntos en la concurrida jineteada. Los buscados son Junior Ramón D. A., alias “Polaco” o el “Barbero”, quien ayer ya estuvo hablando en varios medios de prensa y su compinche Edgar Clodomiro R. M.

La hipótesis principal apunta a que el sangriento desenlace se gestó tras una encarnizada gresca iniciada en pleno festejo patronal. Las cámaras y transmisiones en vivo mostraron a Rebeca y a su amiga herida, Carolina A., bailando alegremente horas antes de la tragedia.

En la farra se encontraba el exnovio de la finada, Javier G. (21), quien tuvo un fuerte encontronazo a los puños con el peligroso barbero. Además de los dos imputados principales, la policía anda buscando a un tercer sujeto clave que sigue sin ser identificado por los agentes.

Este desconocido habría bajado de la camioneta Toyota Fortuner blanca para cerrarles el paso violentamente a las mujeres cuando iban en moto. Lucas N. (19) y Juan D. (37), quienes también fueron vistos bailando con las chicas, declararon ante la fiscala y quedaron libres.

Tras ser raptadas en el camino vecinal, las dos amigas fueron llevadas bajo amenaza hasta el solitario predio del camposanto municipal. En el lugar las acribillaron a sangre fría, acabando con la vida de Rebeca e impactando un balazo en la cabeza de su compañera.

Carolina continúa internada peleando por su vida mientras los sabuesos policiales acorralan las pistas para atrapar a los prófugos.