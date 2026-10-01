Gallardo sigue sin poder ganar con Ecuador y pierde con Japón en penales Los ecuatorianos cayeron en la tanda por 5-4 ante los nipones en la Copa Kirin, por lo que ahora deberán disputar el tercer puesto de la misma ante Panamá.

Ecuador pierde por penales ante Japón y Gallardo sigue sin poder darle una victoria a La Tri.

Ecuador disputó su segundo partido amistoso con el argentino Marcelo Gallardo como DT, esta vez ante Japón por la denominada como Copa Kirin. El juego se disputó en el Nissan Stadium de la ciudad nipona de Yokohama, y La Tri estaba con ansias de reivindicarse luego de la dolorosa derrota ante Corea del Sur.

Lamentablemente para los sudamericanos, esto no ocurrió, ya que aunque no cayeron derrotados en el tiempo normal, terminando el partido 0-0, lo cierto es que finalmente los asiáticos se llevaron la victoria en la tanda de penales en donde ganaron por 5-4. Esto obligará a Ecuador a disputar el tercer puesto de la copa amistosa ante Panamá.

La selección anfitriona obtuvo de esta manera el pase a la final del próximo lunes, donde Nueva Zelanda la espera tras eliminar a la selección centroamericana también en la tanda de penales este jueves.