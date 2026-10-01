¿Halo solar y tormentas? Meteorólogo aclara qué se viene este sábado ¿Halo solar, tormentas o “fin del mundo”? ¡Tranquilos! El llamativo círculo que apareció alrededor del sol en distintos puntos del país sorprendió a …

¿Halo solar, tormentas o “fin del mundo”? ¡Tranquilos! El llamativo círculo que apareció alrededor del sol en distintos puntos del país sorprendió a más de uno y rápidamente comenzaron las especulaciones sobre si anunciaba lluvias o algún fenómeno fuera de lo común.

Pero la explicación es mucho más sencilla. El meteorólogo Angen Arguello aclaró que el halo solar es un fenómeno óptico totalmente natural y que no tiene una relación directa con las lluvias que se esperan coincidentemente para este fin de semana.

“El halo aparece cuando la luz del sol atraviesa pequeños cristales de hielo presentes en nubes muy altas, conocidas como cirrostratus. La luz se desvía y forma ese llamativo círculo alrededor del sol”, contó.

“Es algo natural, suele ocurrir ante la presencia de este tipo de nubosidad”, explicó el meteorólogo, dejando en claro que no es una señal del fin del mundo ni tampoco la causa de las lluvias.

Coincidentemente a esta aparición en el cielo, para el sábado se prevé el ingreso de un sistema de tormentas que podría traer bastante movimiento en varias zonas del país.

“El fenómeno, conocido como sistema convectivo cuasilineal, comenzaría a ingresar durante la tarde del sábado por Ñeembucú y Misiones, para luego avanzar hacia otras zonas”, contó el Arguello.

Durante la noche, el sistema podría llegar a Asunción y el departamento Central, acompañado de fuertes ráfagas de viento pero, además del viento, se esperan lluvias intensas, mucha actividad eléctrica y posibles granizadas en algunos sectores.

“Las ráfagas podrían acercarse a los 100 km/h, por lo que se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas”, dijo.

El sistema afectaría principalmente a toda la Región Oriental y el centro y sur del Chaco, avanzando desde el sur hacia el norte.

Mientras que en el sur y el área capitalina los fenómenos comenzarían a perder fuerza durante la madrugada y la mañana del domingo, en sectores del este y norte del país las condiciones inestables podrían continuar durante buena parte de la jornada.

El halo solar no anuncia ningún apocalipsis, pero el sábado sí podría venir con bastante lluvia, viento, rayos y hasta granizo.

Como dijo el meteorólogo entre risas durante la entrevista: “Fin del mundo no, pero mucho viento y lluvia sí”.