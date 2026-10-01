¡Hesúkena! Video tie’ỹ indigna a toda una ciudad y a más todavía a la supuesta protagonista Los materiales triple x se están vendiendo a 5 mil’i vía WhatsApp ndaje.

Que sarambí se armó en las redes sociales y ni que decir en la ciudad de Yaguarón luego de la filtración del video de los tiktokeros haciendo el “ku otro” en la cima del emblemático cerro que es uno de los lugares más representativos y emblemáticos de esa localidad del departamento de Paraguarí.

“Está circulando en grupos de WhatsApp vídeos de alto contenido Sexual, cada quien es responsable de sus actos y vida privada. Lo grave de esto es que estos videos se han filmado en la cima del Cerro Yaguarón. Primero que nada esta práctica asquerosa jamás debió permitirse y para ellos las autoridades locales deben hacer el control debido. No pueden ñembo influencers venir en nuestra casa a filmar escenas pornográficas y marcharse como si nada, hay niños con sus familias en estos espacios, no he visto que nadie emitiera una denuncia contra estas personas. Hagan respetar a Yaguarón!!!”, omoi el político yaguaronino José Recalde en sus redes sociales.

En tanto que la señalada como la “actriz” del filme triple x también expresó su indignación por toda la situación generada, pero por la comercialización del video nopor, según señalo en sus redes sociales.

“Lo que me está costando hacer un video y ustedes vienen a filtrar de nuevo, anike pe che inchati porque porokutu paiteta”, dijo la tiktokera en un video publicado sus redes.

Luego, compartió otro material visual quejándose de la repercusión que tuvo su video hakú. “Quiero que me respondan esta pregunta. ¿Somos tan virales J. y yo o mi cul@ es tan grande que admiran todos? O hay personas que verdaderamente no tienen ni para comprar pan por 5000 mil. Por eso en cada estado que entro veo en menos de 24 horas, 10 minutos después de que lancé los videos, estaban por todos los estados, es increíble, quiero entender”, he’i finalmente en su TikTok.

Intentamos conversar con la creadora de contenidos para saber su versión pero lastimosamente no tuvimos retorno de la joven.