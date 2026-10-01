Jopara: una “máquina” de energía incluso para el “ya tú sabes”, ra’e Mientras cocineras alertan sobre cómo se va perdiendo lentamente la tradición del jopara, están quienes claman para que no quede en el olvido y recal…

Mientras cocineras alertan sobre cómo se va perdiendo lentamente la tradición del jopara, están quienes claman para que no quede en el olvido y recalcan lo nutritivo y “vigoroso” que es un este plato que hasta te puede dejar bien parado en el “ya tú sabes” ndajeko.

La nutri Nidia Ortiz he’i que este menú, más allá de lo que dice la tradición sobre sus “poderes” para espantar al karai octubre, “es bastante nutritivo y beneficioso para la salud con todo lo que aporta. Incluso sirve para llenarte de energía y mejorar la resistencia para cualquier actividad incluso la ‘otra’ actividad física”.

La Nutrí dijo que es purete aplicarle el jopara porque “combina una mezcla de todo: Proteína por el poroto que mezclado con el locro aporta aminoácidos qué se completan y son de buena calidad, como una carne. Al agregar queso Paraguay ya es una proteína de alto valor biológico. Además si a eso le sumas un poco de miaz qué es un carbohidrato complejo te sacia por horas, no eleva la glucosa y te sirve como si fuera combustible para una mejor energía”.

Doblete

Además aseguró que si sos estreñido no hay que preocuparse porque viene con acción doblete: avei aporta fibras ndajeko qué también ayuda a bajar el colesterol y alimenta la flora intestinal.

Lo mejor de todo es que no ahí causa alerta sobre valores de grasa o calorías porque un plato regular porã aporta solo 200 kalorias aprox y ni necesita aceite .

“Además tiene hierro y zinc qué viene del poroto, Vitaminas B del maíz, Vitamina C y antioxidantes de las verduras incluso calcio por el queso”, destacó.

Así que, si de por ahí a alguno se le cruzó por la cabeza que comer esta receta bien paraguaya es algo “valle”, mejor que se informe de lo purete que es.