La era Post-Messi en Argentina inicia con una goleada La albiceleste derrotó de manera contundente a Bolivia en Córdoba en el primer partido desde que el histórico capitán anunció su retiro, y a días de su partido despedida.

Argentina goleó a Bolivia en su primer partido desde el anuncio del retiro de Messi.

La Selección Argentina recibió en el Estadio Mario Kempes de la ciudad de Córdoba a su par de Bolivia, esto en un encuentro amistoso que representa el primer partido de la Albiceleste desde que su estrella histórica, Lionel Messi, anunciara su retiro. Aunque este no formó parte del encuentro, en seis días tendrá su match de despedida ante Benín.

Argentina fue absolutamente contundente y no perdonó a los bolivianos, a los que derrotaron por 4-0 con goles de Lautaro Martínez en el minuto 19, Nicolás Paz en el 29, Cristian ‘Cuti’ Romero (m.52) y José Manuel ‘Flaco’ López (m.86). Bolivia ya venía de perder su primer partido amistoso ante la Albirroja el pasado domingo.

El partido se jugó con un aforo reducido de público con el objetivo de cumplir con la sanción impuesta por la FIFA, marcando además el debut de jugadores como Román Vega, Ezequiel Fernández, Santiago Simón, Leonel Flores y Valentín Gómez vistiendo la albiceleste.

De esta forma, el seleccionador Lionel Scaloni completó hoy 70 jugadores promovidos al estreno con el equipo absoluto. A Argentina ahora le tocará afrontar dos duelos en el Estadio Monumental de Núñez, el sábado contra Burkina Faso y el martes contra Benín, el rival que observará de primera mano la despedida de la selección de Lionel Messi.