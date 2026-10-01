Le robaron 40 palos a un ñato en su propia casa Entre seis le apretaron y le robaron todo.

Una gavilla de seis encapuchados irrumpió salvajemente en una vivienda para perpetrar un golpe millonario. El atroz atraco ocurrió en la noche sobre la calle 11 de Septiembre en la atribulada ciudad de Capiibary. La víctima fue Toribio G. (49), a quien los maleantes le apretaron duramente para sacarle toda su plata.

Los seis asaltantes vestían ropas oscuras, kepis y portaban mortíferas armas de grueso calibre para meter miedo. Los tipos exigían una suma mucho más jugosa, pero ante la negativa del dueño le metieron un feroz culatazo en la cabeza. Tras golpear salvajemente al hombre, los bandidos se alzaron con un botín de 40.000.000 de guaraníes en efectivo.

Además del dineral, los sinvergüenzas se llevaron el teléfono celular del afectado para dejarlo incomunicado. Los delincuentes escaparon raudamente a bordo de dos motocicletas, perdiéndose en la oscuridad de la noche.

El dueño de casa tuvo que ser llevado de urgencia al Hospital Básico de Capiibary para curar sus heridas.