Más de 38.000 policías cuidarán las elecciones Las municipales de este domingo tendrán un fuerte operativo policial. Unos 38.000 agentes de la Policía Nacional va a estar acuartelados desde este v…

Las municipales de este domingo tendrán un fuerte operativo policial. Unos 38.000 agentes de la Policía Nacional va a estar acuartelados desde este viernes para garantizar la seguridad antes, durante y después de las elecciones.

El comisario Juan Fretes explicó que los uniformados estarán distribuidos en todo el país, principalmente en los lugares donde se concentra la mayor cantidad de votantes, como Asunción, Central, el Área Metropolitana y Alto Paraná.

La tarea ya comenzó con la custodia y el traslado de las máquinas de votación y los materiales electorales desde la sede del TSJE hacia los diferentes puntos del país.

Durante el domingo, los policías estarán apostados en los accesos y alrededores de los locales de votación, además de controlar el traslado de las actas una vez que termine la jornada.

A tener en cuenta

La Policía recordó que desde las 19:00 del sábado está prohibida la venta de bebidas alcohólicas, por lo que los comercios deberán respetar esta disposición.

También habrá controles sobre la portación de armas y las aglomeraciones en un radio de 200 metros de los locales de votación, especialmente cuando puedan buscar influir en la decisión de los electores.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía mantener la calma, respetar las reglas y colaborar para que la jornada electoral transcurra con tranquilidad y sin incidentes.