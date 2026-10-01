¡Ndetarovaonde! Mujer condenada sobrevivió a dos inyecciones letales La estadounidense Christa Pike había sido sentenciada a muerte por un cruel asesinato que cometió a los 18 años, pero ni dos inyecciones letales hicieron que dejara de respirar.

Christa Pike, una mujer estadounidense de 50 años que se encontraba condenada a muerte por un asesinato que cometió en 1995 teniendo 18 contra otra joven de casi su misma edad, debía ser ejecutada el día de ayer en la ciudad de Nashville, estado de Tennesse, luego de haber pasado recluida prácticamente tres décadas.

En el momento de la ejecución de la condena este pasado miércoles, las que hubiesen sido las últimas palabras de Pike fueron “voy a dejar este mundo como he vivido la mayor parte de mi vida: con amor”. De haberse concretado su muerte, Christa se hubiese convertido en la primera mujer cuya condena a muerte se hubiese ejecutado en el estado en casi 200 años de historia, pero esto no ocurrió.

Pike recibió dos dosis de inyecciones letales, pero aún así no dejó de respirar en ningún momento, por lo que tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital donde recibió una atención médica inmediata. Los responsables de la ejecución afirman que siguieron el protocolo correspondiente y que este siempre había demostrado ser eficaz con otros condenados.

Christa Pike fue condenada a muerte por el cruento asesinato de una joven de nombre Collen Slemmer, compañera suya del Cuerpo de Trabajo, un programa del Gobierno destinado a ayudar a los jóvenes de bajos ingresos a formarse profesionalmente. El hecho ocurrió en enero de 1995.

Aparentemente Pike pensaba que Slemmer le quería “robar” a su novio Tadaryl Shipp, también compañero del Cuerpo de Trabajo, por lo que junto a este último, acompañados por otra amiga de Pike llamada Shadolla Peterson, llevaron a Collen hasta un bosque cercano a la Universidad de Tennessee para que posteriormente Shipp y Christa la torturaran mientras Shadolla hacía de vigía.

Durante el proceso, llegaron incluso a tallarle un pentagrama (símbolo satánico) en el pecho, relatándose en la investigación que la pareja de hecho era practicante del satanismo. Finalmente fue Pike la que remató a Collen aplastándole el cráneo con un gran pedazo de asfalto.

Por si eso fuera poco, Christa luego se quedó con un pedazo del cráneo de la fallecida y comenzó a exhibirlo en su escuela, lo cual llevó a que los tres principales sospechosos fueran rápidamente arrestados. Pike fue condenada a muerte, su pareja, Shipp, recibió cadena perpetua y Peterson recibió libertad condicional al colaborar con la investigación.

En los últimos tiempos, numerosas organizaciones han abogado porque la pena de muerte para Pike sea revocada, debido a que esta habría sufrido numerosos abusos sexuales prácticamente desde su etapa pre-escolar, además de tener un fuerte trastorno bipolar. Ambos aspectos no fueron puestos sobre la mesa por sus abogados en el juicio realizado hace ya 30 años.