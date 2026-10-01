“Nuevos comienzos”, dijo la exreina de belleza para recibir a octubre Mientras el rollo veía el feroz círculo alrededor del sol y comentaba, “se viene el fidemundo”, la Miss Itapúa 2017 Yas Franz posó con el fenómeno y …

El Halo Solar ndaje es recibir el nuevo mes con mucho buena vibra y espíritu positivo.

Mientras el rollo veía el feroz círculo alrededor del sol y comentaba, “se viene el fidemundo”, la Miss Itapúa 2017 Yas Franz posó con el fenómeno y escribió en su cuenta de Instagram, “Halo Solar. Espiritualmente es un símbolo de luz, protección, claridad y nuevos comienzos. Bienvenido Octubre”.

A poquito de terminar jeyma el año, la novia de Chiche Corte recibe esta nueva etapa de 30 días con la mejor de las ondas y se alista para salir a conquistar el mundo con el espíritu positivo y recargado.