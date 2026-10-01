Portugueses creen que el retiro de Cristiano está cerca En medio de la polémica con el DT de la selección lusa, los compatriotas del astro portugués ya anticipan que su retiro del fútbol sería inminente.

En pasados días se confirmó que Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de la Selección de Portugal luego de haber sido dejado en el banco en el partido anterior de esta, con su entrenador Jorge Jesus siendo el responsable de dicha decisión, y con el propio Cristiano reconociendo en sus redes que su partida se debió a los dichos del DT sobre él en conferencia de prensa.

Ante esto, la Agencia de Noticias EFE realizó una serie de consultas a los seguidores portugueses, particularmente en la Capital Lisboa, preguntándoles qué pensaban acerca del futuro del ex astro del Real Madrid. Aunque no todos se pusieron de acuerdo, muchos coincidieron en que el retiro de Cristiano está bastante cerca.

Algunos incluso llegaron a afirmar que esperaban su salida desde hacía mucho más tiempo, señalándose que por más que el jugador lo desee, ya no está al mismo nivel que muchos de sus colegas, sobre todo teniendo en cuenta que ya tiene 41 años. No obstante, todos coincidieron que así y todo sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo.

Otros transeúntes de Lisboa manifestaron que el estilo del DT Jorge Jesus no se adapta al que tiene Cristiano, a la par que reconocieron que de todas formas sigue haciendo cierta falta en la Selección.

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) confirmó este miércoles que Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de la selección en Copenhague y aseguró que la preparación de los partidos contra Dinamarca y Noruega continuará según lo previsto con los otros 24 convocados.