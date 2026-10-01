[VIDEO] Ramonita Vera apareció con nuevas curvas: “Sabía que iba a causar revuelo” La cantante contó cómo fue la experiencia de reencontrarse con su público luego de pasar por el quirófano. Lo nuevo en su show es que apareció con más pompis y cinturita que fueron blanco de todo tipo de comentarios ndaje.

Como la diosa que es, volvió a los escenarios Ramonita Vera y la verdad, es que según sus propias expresiones es muy feliz por todo lo vivido. Luego de un receso para recuperarse de algunos arreglitos que se hizo para lucir mejor, ella cantó en el concierto a beneficio de Hugo Javier y en charla con Crónica contó cómo se sintió.

“Sabía que iba a causar revuelo y más porque las críticas ndofaltái va’erã”, dijo entre risas para contar un poco acerca de su vuelta al ruedo y con una figura más ndirindindin después de ponerse más cola. Con short pollera al cuerpoite y botitas blancas farmeó aura en su presentación.

“Lo bueno es que bien o mal, todo de lo que se habla, todo suma”, dijo con la espalda ancha para recibir las críticas del rollo.

“Recibí muchos comentarios buenos y malos que eso es normal. Yo me sentí muy bien porque es el cambio que quise hacer, me quería sentir mejor de lo que era. Ahora toca disfrutar de esta etapa”, contó la cuerona que aparte de conquistar con su voz fue muy mironeada voi por loperro.

Un dato importante en esta historia es la seguridad, la confianza, dos elementos que la artista nacional tuvo siempre en cuenta para subir a los escenarios para dar sus mejores galas y en ese sentido tiró, “siempre tuve mucha seguridad en el escenario y ahora muchísimo más. Aparte soy artista y para mí lo fundamental es cuidar de mi apariencia, mi imagen. Soy la cara de mi grupo, tengo que dar la talla, hoy en día todo se lleva en cuenta”, explicó a Crónica.

En los vídeos compartidos se ve la imagen de Ramonita de espalda, ella cantando para el público y lo cierto es que oipiro cinturita y pompas. Lindo paisaje metió con el flor de espectáculo que regaló a sus seguidores.