Senad tumba laboratorio narco y detienen a tres Se dio tras allanamientos simultáneos en Karapaí y Capitán Bado.

Tres detenidos, dos paraguayos y un rapai en la frontera norte del país.

Feroz golpe al narcotráfico dejó tres detenidos tras un apriete simultáneo en Karapaí y Capitán Bado. Agentes de la SENAD y la fiscala Rossana Coronel lideraron los allanamientos y tumbaron un laboratorio narco.

En Karapaí cayeron los paraguayos Isidro B. V. y Reinaldo R. con 116 kilos de marihuana picada. En la propiedad hallaron un sofisticado cultivo “VIP” con 1.000 plantines de la potente variedad Skunk.

El invernadero contaba con luces artificiales y regadío automático, además de media hectárea de marihuana común. Mientras tanto, en Capitán Bado le cayeron encima al brasileño Aldair O., un peligroso pez gordo de la zona.

El extranjero tenía una orden de captura internacional con código rojo por sus nexos con el Comando Vermelho. En su guarida requisaron pistolas, fardos de reales en efectivo y una camioneta Fiat Toro sin ningún papel.

Las autoridades ya tramitan la expulsión volando del peligroso criminal para entregarlo a la Justicia brasileña.