“Si me das para la lipo le dejo a mi novio” El mensaje que encontró Javier, el exnovio de la finada Rebeca.

Javier, el exnovio de Rebeca, mujer víctima del asesinato en Eusebio Ayala, relató las discusiones previas que mantuvieron antes del crimen acontecido en la ciudad de Eusebio Ayala, departamento de Cordillera.

El miércoles yo le revisé el celular y encontré un screen que le pasó a su amiga Carolina, era de fecha 21 de julio, diciéndole ‘qué lástima tenés novio’, y mi ex novia le dijo ‘jajaja pero si me hacés la lipo le voy a dejar nomás a él’. Yo no sabía quién era ese hombre", expresó a LT 650 AM.

Agregó que “luego el jueves después de trabajar todo en trabajos a domicilio me dijo ‘Javier yo me voy a ir en el cumple de Carolina, ahí le pregunté si yo podía irme y me dijo que yo no estaba invitado. Y eso lo que me pichó más y le dije que salga nomás con su amiga y que haga lo que quiera”.

Por último, manifestó que “terminamos así, junté todas mis cosas de peluquería y vine en casa. A pesar de todo, la amaba muchísimo y le había perdonado muchas cosas antes”.