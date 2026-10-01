Tim Payne se perfila como titular franjeado ante Luqueño El DT de Olimpia, “Vitamina” Sánchez, prepara numerosas variantes para el juego de Octavos de Final de la Copa Paraguay, y el neozelandés iría de arranque.

Olimpia enfrentará esta noche al Sportivo Luqueño en el Estadio Defensores del Chaco por los octavos de final de la Copa Paraguay, esto luego de haberse hecho con la punta del Torneo Clausura nada más el lunes al derrotar a Libertad en La Huerta por 0-1.

Entendiendo esto, el DT franjeado, Pablo Sánchez, no querrá arriesgar y buscará armar un equipo casi totalmente alternativo. Uno de los que iría de arranque sería el neozelandés Tim Payne, el cual ha tenido un rendimiento bastante bueno las veces que ingresó, sobre todo en el Torneo Clausura, a pesar de no tener la continuidad que sí han tenido otros jugadores del plantel decano.

El equipo franjeado, según las informaciones que se han ido conociendo, sería con: Sebastián Lentinelly; Tim Payne, Juan Vera, Gustavo Vargas y Esteban Matus; Richard Sánchez, Richard Ortiz y Eduardo Delmás; Rodney Redes, Braian Romero y Pedro Zarza. De esta forma, solo Lentinelly, Vera y Ortiz repetirán en el onceno del último partido.