“Una final anticipada” en la “Copa de Todos” Olimpia y Luqueño trancaron hace poco por el Clausura, pero hoy será al todo o nada en la Copa Paraguay.

Un partidazo cierra esta tarde-noche la fase de octavos de final de la Copa Paraguay 2026. Desde las 19:00, en el estadio ueno Defensores del Chaco, Sportivo Luqueño y Olimpia se sacarán chispas por un lugar entre los 8 mejores del torneo.

Daniel Rodríguez, presidente de Luqueño, no quedó muy conforme con que el encuentro se chute en Sajonia, pero igual aseguró que el “Chanchón” irá con todo.

“Tenemos un lindo partido, una linda final anticipada contra Olimpia en el Defensores. La Copa Paraguay la encaramos con mucha seriedad, es prioridad también este torneo, y así lo vamos a encarar”, comentó el presi a la 1080 AM.

Luqueño pondrá lo mejor que tiene, salvo Alexis Cantero que por contrato no puede chutar ante la “O”.

Por su parte, después de tomar la punta del Clausura, el Decano no quiere descuidar el otro gran objetivo del semestre. “Vitamina” prepara un equipo con varios jugadores que no suelen tener muchos minutos, pero manteniendo la base. El capitán Richard Ortiz podría ir de arranque ya que está suspendido en el Clausura.