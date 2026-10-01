[VÍDEO] 45 años después, la Albirroja volverá a chocar contra un club de Nueva York La Selección Paraguaya confirmó que tendrá un tercer amistoso el lunes ante el New York Red Bulls de la MLS, siendo la segunda vez en casi medio siglo que choca ante un club de la Gran Manzana.

El entrenador de la Albirroja, Gustavo Alfaro, informó en conferencia de prensa que además del amistoso ya disputado ante Bolivia, y el que se tiene previsto mañana viernes ante Colombia, la Selección tendrá un tercer juego de preparación en tierras estadounidenses el lunes, esta vez ante el New York Red Bulls de la Major League Soccer.

Este tercer partido se concretó con el objetivo de que Alfaro pueda ver a la mayor cantidad de jugadores convocados. No obstante, un dato más que curioso es que no es la primera vez que la Selección Paraguaya enfrenta a un club de la ciudad de Nueva York, ya que hace 45 años, un 8 de marzo de 1981 recibió al ya desaparecido New York Cosmos en el Defensores del Chaco.

En aquel momento, el Cosmos era probablemente el equipo más conocido de la también desaparecida North American Soccer League (NASL) de Estados Unidos, precursora de la actual MLS que no nacería hasta los 90’s. El club fue fundado en 1970 por los ejecutivos turcos del sello discográfico Atlantic Records, Ahmet y Nesuhi Ertegün, famosos por representar a estrellas de la música de la época como la banda de rock Led Zeppelin, los cuales hicieron una gran inversión para promocionar al equipo fichando a figuras históricas como Pelé o Beckenbauer para que formaran parte del plantel, ambos ya en el ocaso de sus carreras.

En el momento en el que el amistoso ante la Selección Paraguaya se disputó, el Cosmos era de hecho un equipo más que conocido por los futboleros en nuestro país, ya que en 1980 había fichado a las dos grandes figuras de la Albirroja, ambos campeones de la Copa América 1979, Julio César Romero y Roberto Cabañas.

Irónicamente, en aquel enfrentamiento disputado en el Defensores, estos últimos dos jugaron para el equipo de Nueva York y no para Paraguay, con nuestra Selección cayendo por 2-5 ante el Cosmos y sufriendo además dos de los goles por cortesía del mismo “Romerito”.

El amistoso sirvió como preparación para las eliminatorias camino al Mundial de España de 1982, al cual la Albirroja no lograría clasificar. El plantel estadounidense por su parte se encontraba haciendo una gira sudamericana de pretemporada de cara a su propio torneo.

El Cosmos dejó de existir en 1984, cuando la NASL desapareció oficialmente, y desde entonces ha habido intentos de revivirlo, habiéndose incluso fundado un club del mismo nombre en 2010 como sucesor espiritual, aunque este solo llegó a disputar una liga de segunda división en EEUU, sin haber entrado nunca a la MLS.