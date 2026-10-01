[VIDEO] ¡Hesukena! Piden tobillera electrónica para exmodelo

La exmodelo Graciela Núñez quien se encuentra imputada por violencia familiar y cuenta con arresto domiliciliario, ahora por orden de la jueza que lleva su caso, va a usar una tobillera electrónica, que tiene un costo mensual de dos millones y medio de guaraníes.

“Graciela Núñez esa mujer que ustedes vieron en la en la cocina había otra señora ahí y este hombre le estaba golpeando, le dieron ahora a ella una tobillera que ella tiene que pagar, yo no sabía que la tobillera sabía que costaba pero no que costaba 2 millones y medio más caro que un departamento cuesta una tobillera de asilo”, dijo Karina Doldán, conductora del programa “Sin Vueltas”.

Las abogadas de Graciela, Sandra Farías y Katia Laterra, estuvieron invitadas en el set para hablar de la situación procesal de su defendida.

“Al marido de Graciela no le basta que esté con prisión domiciliaria, quiere que esté en prisión, que esté privada efectivamente de su libertad, ¿por qué? Porque él soñó el año pasado que ella le puso el arma en su cabeza soñó él nosotros tenemos pruebas y evidencias de que él ese día que supuestamente él soñó que tenía el arma por la cabeza ellos estaban tranquilamente, normalmente, empezó toda su rutina, tenemos bastos elementos de elementos de prueba, bueno no le basta con eso y agarran y inventan de que ella se violó su arresto domiciliario porque se fue a extraerse sangre en eel centro de salud cosa que es totalmente falsa, entonces ellos plantean la revocatoria del arresto domiciliario para esta chica, la jueza dice no no le voy a revocar el arresto domiciliario porque tiene que haber pruebas contundentes”, explicó la abogada Laterra.

Luego, la letrada comentó que no hay ninguna prueba de eso, ni un video, nada por el estilo, “ellos ofrecen que se ve que se traiga el video del Centro de Salud de Luque , pero como ellos se dan cuenta que eso no existió, entonces ellos se olvidan de esa de esa parte de ese pedido de allanamiento y de eso, ella no salió, no se fue en ningún momento al Centro de Salud, hay elementos para demostrar, bueno entonces como no le gustó la resolución y tienen el derecho de apelar la resolución de la doctora María Cecilia Ocampo Benedetti”.

“Ellos apelan el tribunal de apelación ustedes ahí tienen a la vista, dicen que ella no obstruyó de ningún momento se puede demostrar que ella salió, no se puede demostrar que ella obstruyó, de que ella violó su arresto domiciliario, nada de eso el tribunal de apelación dice en mayoría pero como hacer el hijo de Salomón y a partirle pero que se que se que no hay elementos para revocar o para revocar la resolución de la jueza Cecilia Ocampo pero vamos a ponerle la tobillera electrónica”, sentenció finalmente la defensora.