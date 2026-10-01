[VIDEO] Periodista espantó todos los males de octubre El famoso “jopara” es uno de los platos tradicionales de Paraguay, que cada primero de octubre es muy solicitado porque loperro consumen con tutti para chutar las miserias.

Jeni Villamayor, cronista de La Tribu, salió a recorrer las calles, para saber un poco como vive la gente la llegada del “karai octubre”. En sus recorridos, llegó hasta los comedores donde las verduras, el arroz, el poroto y en algunos casos con la carne, se hacen caldito todo junto para recibir al décimo mes del año con la mejor de las energías.

Lo cierto es que una de las doñas le invitó un plato mbarete del poderoso espanta miserias y ella quedó maravillada con el sabor del plato. Un poco de picantito y adentro, “¿20 mil nomas cuesta? No es nada con lo delicioso que es, muy delicioso”, he´i. Así es como la periodista aprobó el tradicional caldito que tiene de todo un poco.