[VIDEO] Creador de contenido busca a “Mortadela” y “Paladar” 🐕 Partner pidió ayuda a loperro para encontrarle a sus mascotas que se perdieron de su casa hace dos semanas atrás ya.

El creador de contenidos El Partner, conocido en redes por compartir sus viajes en moto por toda la región, realizó un pedido de S.O.S para encontrar a sus mascotas Mortadela y Paladar.

“Bueno, pasaron varios días, no les encuentro a Mortadela a Paladar. Mi mamá es una señora enferma que cuando salió en la mañana, mi mamá no ve más muy bien, tiene diabetes. Cuando salió en la mañana para ir al trabajo, ella se sube a un vehículo de plataforma, mis perros se van y le siguen a mi mamá, quién no se dio cuenta, aparentemente. Yo en ese entonces andaba por el hospital”, dijo Partner con mucha pena en su video compartido con loperro.

El creador digital comentó que al llegar a su casa no le encontró a sus perris y le preguntó a un tío suyo que vive al lado de su casa si no les vio. “Me dice, ”No, no le vio y yo en un acto de desesperación sali, no me fuí a trabajar ese día, conste que me dan permiso todos los días para por mi trabajo. Salía a buscarles por todos lados, no les encontré. Hablé con amigos de mi motogrupo, le buscamos, no les encontramos”.

“Mi mamá me llamó desesperada a decirme que no están Mortadela y Paladar, porque Mortadela y Paladar no se separan. Y para decir que alguien les llevó y las robó, es imposible porque son perros bravos, no le pueden tocar cualquier persona, solamente gente conocida”, gatilló el motoca.

Partner omombe’ú que ya está cansado avei de las personas que llaman o escriben para tratar de estafarle ndaje, “subí recompensa por los perros, subí fotos, compartí por todos lados y lo único que hacen me escriben gente para querer estafarme. Y eso no se hace con los sentimientos, no se juegan. Y parece mentira, estoy pasándolo por una mala situación y ahora mis perros también se me pierden”.

“Y prácticamente lo último que me sobraban para hacerme feliz eran mis perros, y ahora se perdieron, Mortadela y Paladar así mismo, los dos juntos. Y de todo ya hice y no sé más qué hacer, le pido ayuda a la gente”, tiró finalmente desesperado por sus mascotas.