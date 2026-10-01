[VIDEO] ¡Son los nuevos atletas olímpicos! Recién terminaron los juegos Odesur, donde Paraguay se lució con sus deportistas y en el Trece aprovecharon todito para aprender algunas modalidades, muy inspirados en los medallistas.

Los del 13 le dieron con todo a la jabalina.

“Será un gran día”, tuvo una entrega diferente para sus televidentes. Durante la programación todos los integrantes se metieron de lleno en el lanzamiento de jabalina. ¡Que locura! Ya están todos los próximos representantes. “Hoy nos animamos a practicar jabalina con los chicos. Y bueno… algo salió ¿Hay futuro? Capaz que sí, capaz que nos espera una medalla”, tiraron desde la cuenta oficial del programa.

El patio del canal fue el campo de entrenamiento, donde el rollo hizo todo para ser mejor que el otro. Al parecer hasta medallas purearon en el video.

Lo purete es que todos las caras de “Será un gran día”, coincidieron en algo, “Más allá de la diversión, qué lindo deporte y qué importante es apoyar a nuestros atletas, que con esfuerzo llevan nuestra bandera cada vez más lejos”.