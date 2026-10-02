Calculá un poco donde siente la adrenalina en el “delicioso” “Hay que renovar en el cerro, porque hace rato ya no hago más al aire libre. Y a mí me encanta todo lo que es naturaleza. Me llena de vida”, contó la…

“Hay que renovar en el cerro, porque hace rato ya no hago más al aire libre. Y a mí me encanta todo lo que es naturaleza. Me llena de vida”, contó la cuerona Majo Correa su experiencia con el “ku otro”, al aire libre y así se solidarizó avei con su la influencer que fue cañeada hace días por subir hasta la cima de Yaguaron. En charla con Crónica he´i que siente una adrenalina diferente voi.

Todo el guyryry de sus declaraciones empezó cuando uno de sus seguidores le tiró la pregunta, “¿Harías en un cerro?. Ella sin dramas contó todito, “la verdad que yo ya hice. Tengo varios contenidos en el cerro, al aire libre. Y si era por eso, por toda esta polémica que hubo, yo me tenía que ir presa ya hace rato”, lanzó.

Siguió con todo su descargo en el videito, en especial para los “sensibles”, ndaje. “La verdad que no es ningún delito. Sabemos luego la gente que no entiende nada de lo que es contenido.Pero bueno, no estaba por explicarle eso a nadie. Cada uno piensa como quiere. Vive su vida como le encanta. Eso Lo que puedo decir”, disparó para que se dejen de hablar.

Lo cierto es que ikuerai de los que quieren cañear o juzgar porque sí nomás, “por qué no se preocupan en meterse en la cárcel a esos que se van a drogar ahí en el cerro. Hay personas que matan personas, animales, a esos lo que hay que llevarles presos- Paraguay siendo Paraguay. Que ridículos”, tiró

Por último y para que nadie se sorprenda ya dijo que sin dramas va a seguir haciendo lo que quiere ndaje, “yo si quiero voy a andar en bola también en cualquier lado. Porque si, me encanta, me da el cuero, soy libre y es un lugar público para todos. Asó que te me vas ubicando”, tiró.