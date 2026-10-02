¡Adelaaaaante Kure Luque! El “Chanchón” dio el gran golpe de los octavos de final de la Copa Paraguay, borró a Olimpia a través de los penales y se metió entre los ocho mejores.

Sportivo Luqueño está en cuartos de final de la Copa Paraguay 2026. El equipo de Lucas Barrios brindó la nota de la etapa de octavos y eliminó a Olimpia por la vía de los penales tras igualar 1-1 en los 90 minutos.

Desde el inicio del partido el Decano impuso su juego y, por más que el onceno era una mezcla de titulares y suplentes, se hizo dueño del partido. Pero chocó con un Luqueño ordenado, que se paró bien y apostó a la contra. A Olimpia le costó encontrar espacios en el primer tiempo y por eso fueron a vestuarios sin la máxima emoción.

En el arranque del complemento el que pegó fue el “Chanchón”. Tras un tiro de esquina que él mismo consiguió, Óscar “Kure’í” Ruíz encontró una pelota en el medio del área y clavó un derechazo al techo del arco para sorpresa de propios y extraños.

“Vitamina” movió el banco y mandó a varios de los habituales titulares a buscar el empate, que no tardó en llegar. Tiro de esquina de Romeo Benítez y Mateo Gamarra que gana en medio de varias camisetas auriazules y, de cabeza, marca el empate, que ya no se modificó y todo se resolvió desde los penales.

En la tanda, Nicolás Campisi fue la gran figura, le tapó los remates a Gabriel Ávalos y a Hugo Sandoval, en Luqueño no falló ninguno y Mauro, con un remate colocado, decretó el 4-2 final para que festeje toda la “República”. Ahora, en cuartos de final, el “Chanchón” se verá las caras con Recoleta por un lugar en las semifinales de la “Copa de Todos”.