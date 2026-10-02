Blas Reguera afirma que las buenas ya vendrán en Cerro En medio de las celebraciones por el aniversario 114 del Club, el presidente azulgrana presagió un buen futuro para la institución.

Este pasado jueves 1 de octubre, Cerro Porteño cumplió 114 años de vida institucional, y su presidente Blas Reguera habló con los medios de comunicación acerca del presente del equipo, el cual se encuentra bastante relegado de la lucha por el título del Clausura, aunque continúa en carrera en Copa Paraguay, trofeo que aún no ha ganado.

El presidente Reguera afirmó: “estamos normalizando en varios aspectos, asumimos después de una gran campaña. No hubo un proceso de transición, fuimos ordenando un poco. Nos gustaría estar a nivel deportivo más adelante, tuvimos un buen paso clasificando en la Copa Paraguay, pero estamos convencidos de que podemos mucho más”.

Respecto a los hinchas, el dirigente pidió “que sigan apoyando, que hay un equipo de trabajo que está convencido, que está con mucha determinación, que se va caer, pero se va levantar y no va a perder la fuerza con eso. Entendemos que hay enojo con algunos resultados, pero las cosas buenas van a llegar, estamos trabajando y vamos a estar donde nos merecemos estar”.

Cerro Porteño logró clasificar a cuartos de final de la Copa Paraguay este pasado miércoles, derrotando a Rubio Ñu por 2-1, y ahora cambia de enfoque pensando en el Sportivo 2 de Mayo, rival al que medirá el lunes 5 de octubre, desde las 19.00, en La Nueva Olla de Barrio Obrero.