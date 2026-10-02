Camión repartidor derribó muralla de una escuela El mismo se encargaba de repartir los alimentos del programa Hambre Cero.

Un camión repartidor del programa Hambre Cero provocó momentos de terror en la entrada de una escuela. El accidente oiko cerca de las 11:30 en la Escuela Virgen del Carmen de la Fracción Festival, Guarambaré. El chofer Sergio Fabián F. (29) estaba haciendo maniobras en el patio tras bajar los víveres.

Al maniobrar para salir, el pesado rodado rozó fuerte la muralla y derribó una enorme columna de hormigón. La pesada estructura de piedra y cemento cayó sobre dos hermanitas de 7 y 4 años que esperaban a su mamá.

La peque de 4 añitos sufrió golpes leves, mientras que la de 7 años llevó la peor parte en la panza. La más grandecita tuvo que ser derivada de urgencia al Hospital de Trauma de Asunción para mejor atención.

El conductor dio negativo al alcotest con 0,000 mg/L y quedó libre para hacerse cargo de todos los gastos médicos. Efectivos de Criminalística intervinieron para determinar las causas exactas, mientras el camión quedó incautado.