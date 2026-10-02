Caso Manchester City: FA afirma que afecta la “integridad del fútbol” Desde la Federación Inglesa señalan que las más de 100 irregularidades cometidas por el equipo de los “citizens” tienen “implicaciones graves para la integridad del fútbol”.

A través de un escueto comunicado hecho público por la FA, esta opinó acerca de la crisis desatada por el centenar de irregularidades financieras cometidas por el Manchester City, afirmando que la decisión tomada esta semana por la comisión independiente es muy importante para la integridad del deporte, a la par que señala que están dirimiendo internamente sus implicaciones para actuar “donde sea apropiado”.

Tanto la investigación del caso, así como su veredicto por parte de la Premier League y la comisión independiente que ha impulsado las averiguaciones, aseguran que el City infló sus presupuestos durante casi una década, desde 2009 a 2018, adulterando sus cuentas en más de 1000 millones de euros.

Durante este tiempo, el conjunto inglés amasó ocho títulos, incluyendo tres Premier League. El plazo de apelación para el City, que tratará de revertir la decisión de la comisión independiente, acaba este viernes.