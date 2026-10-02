Cuatro cambios para enfrentar a Colombia esta noche La Albirroja de Gustavo Alfaro buscará variantes para el enfrentamiento que comenzará a las 21:00, hora de nuestro país, ante los cafeteros.

Entrenamiento a full, a cargo del profe Gustavo Alfaro, quien ya prepara el onceno para medir en amistoso a Colombia.

El DT de la Selección Paraguaya, Gustavo Alfaro, ya tiene prácticamente definido el equipo que se enfrentará esta noche a Colombia en un nuevo amistoso de Fecha FIFA, a disputarse desde las 21:00 en el Sports Illustrated de la ciudad de Nueva Jersey, Estados Unidos. Al parecer, el entrenador argentino tendría preparados tres cambios.

La primera variante tendrá que ver con la aparición del arquero Orlando Gill como titular, reemplazando a Olveira en la portería, quien hay que recordar que tapó un penal en el pasado amistoso ante Bolivia. Por otro lado, Junior Alonso jugará como lateral izquierdo en lugar de Alexandro Maidana, Hugo Cuenca por Maurício y Hugo Adrián Benítez por Robert Morales.

El más probable onceno de Alfaro de esta forma sería con: Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Alonso; Miguel Almirón, Andrés Cubas, Diego Gómez y Julio Enciso; Hugo Cuenca y Hugo Adrián Benítez.