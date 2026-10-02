Cumpliendo “el sueño del pibe” Clever Ferreira, que tuvo su estreno como jugador albirrojo en el amistoso ante Bolivia, contó que está viviendo unos días increíbles en Estados Unidos.

Con la camiseta número 5, Ferreira se estrenó como jugador de selección ante Bolivia.

Una de las caras nuevas de esta Albirroja post Copa del Mundo es la del defensor Clever Ferreira, que ante Bolivia tuvo sus primeros minutos dentro del equipo de Gustavo Cosas y se estrenó como jugador de selección.

El defensor contó que el llamado de Alfaro para ingresar le agarró en posición adelantada, pero que gracias a eso cumplió el sueño que tenía de chico.

“Me agarró celebrando el penal que tapó Gastón (Olveira), me llamó el ‘profe’ y no me di cuenta, casi me pegan los compañeros. Es una alegría inmensa, sabes que vas a debutar con tu selección, pisar el campo con la Albirroja es el sueño del pibe”, resaltó.

Ferreira, que hoy defiende la camiseta del Atlético Tucumán en Argentina, contó además esta oportunidad estaba esperando con ansias. “Es una sensación única. Me venía preparando desde hace mucho, esta convocatoria estaba esperando desde muy chico Esta convocatoria la estaba esperando desde muy chico. Gracias a Dios por esta oportunidad. Uno siempre trabaja para poder llegar a la selección y representar a tu país”, señaló.

Además, agregó que no se queda solo con este llamado y que su intención es llegar bien lejos con la selección. “Mi sueño es jugar una Copa del Mundo con mi selección, ojalá se me pueda dar esa oportunidad”, afirmó.

Robert: “Lo que siempre quise es una revancha”

La “Pantera” volvió y dejó su huella en el amistoso con Bolivia. Robert Morales de arranque ya se metió en el equipo de Gustavo Alfaro y disfruta de esta nueva oportunidad en la selección paraguaya.

“Siento mucha emoción de volver a vestir la camiseta de la selección. Me puse muy feliz por el trabajo que venía haciendo para poder ser llamado de vuelta. Eso me motivó bastante. Después de aquella lesión contra Ecuador, lo que más quise siempre fue una revancha”, comentó.

El delantero espera aprovechar al máximo esta nueva experiencia. “Me tocó estar muy poco tiempo, creo que podría demostrar mucho más. Me toca estar de vuelta con este maravilloso grupo, es una motivación muy grande estar acá después de tantos años, es una motivación muy grande”, afirmó.

Una prueba con café

La selección paraguaya vuelve a salir a escena esta noche en suelo norteamericano. Después de la victoria ante Bolivia, el equipo de Gustavo Alfaro se medirá desde las 21:00 (hora paraguaya) a la selección de Colombia en el Sports Illustrated Stadium de New Jersey, en su segunda prueba amistosa correspondiente a una nueva ventana por Fecha FIFA.