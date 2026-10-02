Delmás quiere pasar página rápido y mirar el Clausura La joven promesa del Olimpia habló luego de la dolorosa eliminación por penales de la Copa Paraguay ante el Sportivo Luqueño.

Eduardo Delmás, a esta altura ya uno de los jugadores más relevantes de Olimpia más allá de su corta edad, lamentó la eliminación del equipo de la Copa Paraguay el día de ayer ante el Sportivo Luqueño a través de la tanda de penales. El juvenil medallista de oro en los Odesur habló de comenzar a centrarse principalmente en el Clausura a partir de ahora.

Eduardo dijo que se encuentra “muy triste por el resultado. Creo que tuvimos que haberlo ganado ya en los noventa, y, en los penales, lastimosamente no se nos dio. Ya terminó esto y a pensar en el objetivo del martes que tenemos 10 finales y queremos ir por el bicampeonato”.

Agregó que a su entender “fue un partido un poco raro, pero fuimos mejorando con el tiempo. Lastimosamente empezamos con ese gol abajo y eso nos condicionó. Tuvimos que ir en busca del empate primero y luego la victoria. Lastimosamente no se nos dio el gol, pero vamos a seguir dejando todo dentro de la cancha y que el hincha siga confiando en nosotros”.

Luego de ser eliminado de la Copa, el Decano ahora pasará a centrarse exclusivamente en el Clausura, en el que acaba de hacerse con la punta al derrotar a Libertad el pasado lunes, y en el que ahora debe enfrentar a Nacional el próximo martes.