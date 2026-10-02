“Es para mi hermanito que me cuida desde arriba” Arquero del “Inde” pidió a su angelito que le ayude en los penales ante el Trico

Independiente de Campo Grande se metió a los cuartos de la Copa Paraguay y aguarda hína por Libertad. Rodrigo Frutos, arquero y figura durante los 90’ y ni qué decir en la tanda de penales contra el Trico, se mostró emocionado en charla con Crónica y reveló que durante la definición se encomendó a su hermanito fallecido. “Le pedí que me ayude en los penales y gracias a Dios así fue”, tiró el guardameta.

“Sí, es para mi hermanito que me cuida desde arriba, siempre me encomiendo a él, le pedí que me ayude en los penales y gracias a Dios así fue. Carlos Daniel se llamaba, apenas nació y a los 5 días falleció, tengo luego su angelito que había quitado de su panteón, llevo conmigo a todos lados”, señaló de entrada.

“Siempre lo hago antes de un partido, cuando salgo de mi casa, siempre me encomiendo a él”, agregó.

Acto seguido, remarcó que siente “un gran orgullo por mis compañeros, también en lo individual aún más feliz por los dos penales atajados que sirvió mucho para ayudar al equipo. Recibí muchos mensajes luego del partido, de los que siempre están conmigo en las buenas y malas, como dije, todos me felicitaban por los penales contra Nacional”, siguió.

“En la semana nos propusimos salir a buscar el partido y por suerte se nos dio. La clave estuvo en las ganas, como entramos en el partido, sabíamos que Nacional es uno de los mejores equipos del fútbol paraguayo, analizamos eso y gracias a Dios nos salió todo bien”, añadió.

“Pese al empate sobre la hora, siempre creímos en nosotros ya lo demostramos contra Ameliano que es un gran equipo y estamos muy confiados en llegar lo más lejos en esta Copa. Esa es la meta, nadie nos quita el sueño de poder llegar a la final y por qué no, salir campeón, porque el fútbol da muchas sorpresas. Ahora creo que todas las expectativas están en el partido contra Libertad”, sostuvo.

Sus inicios

“Toda mi carrera hice en Olimpia, desde la sub 13 hasta llegar a primera, me tocó estar con los grandes que hasta ahora siguen, después salí a préstamo acá en Independiente desde el año pasado, ahora mismo ya no tengo vínculo con Olimpia, terminó mi contrato y mi pase pertenece a Independiente de Campo Grande”, contó.