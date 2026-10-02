¡Está enamorada! pero de la vida en Madrid Maravillada está Lu Sapena con Madrid. Fue hasta allá para un gran evento relacionado al mundo de la ficción, el arte y los espectáculos, pero aprove…

Una de las cosas que más le gustan son las noches interminables, he´i.

Maravillada está Lu Sapena con Madrid. Fue hasta allá para un gran evento relacionado al mundo de la ficción, el arte y los espectáculos, pero aprovecha avei para darse un buen paseito y admirar todo lo que tiene la madre patria en sus noches, sus días, sus calles y toda su gente. Lo purete es que se la ve muy feliz y siempre haciendo lo que le gusta.

“Madrid y sus noches eternas, sus calles llenas de acentos diferentes, luces y gente corriendo, gritando, almas solas y ruido constante. Esta ciudad no duerme temprano y se levanta tarde, en mi cabeza suena Mecano, como banda sonora de mis recuerdos de infancia que se mezclan con los nuevos que voy creando en cada año en que me regaló un viaje al lugar en donde vi brillar a mamá con toda su intensidad”, confesó en unas líneas que tiró en su cuenta de Instagram.

Por último expresó, “a la vez que abrazo el pasado sigo cumpliendo sueños amando mi hermoso presente”. ¡Que purete!