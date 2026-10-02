Este viernes arranca fresco, después se viene el calorcito y lluvias El día comienza con temperaturas agradables, aunque durante la tarde el ambiente se pondrá cálido a caluroso en gran parte del país. Para el fin de s…

El día comienza con temperaturas agradables, aunque durante la tarde el ambiente se pondrá cálido a caluroso en gran parte del país. Para el fin de semana se anuncian lluvias y algunas tormentas.

Este viernes 2 de octubre arrancó fresquito, pero el panorama cambiará durante la jornada y se espera una tarde cálida a calurosa. Según la Dirección de Meteorología, las máximas estarán entre 27 y 30 °C en la Región Oriental, mientras que en el Chaco podrían alcanzar entre 31 y 33 °C.

Para mañana sábado y el domingo seguirá el mismo panorama: amaneceres frescos y tardes cálidas a calurosas, con temperaturas que podrían llegar hasta los 33 °C.

Pero mañana sábado, de nuevo se vienen las lluvias, acompañadas de algunas tormentas eléctricas que podrían presentarse en buena parte del país.

Ya para el domingo, las lluvias se concentrarían principalmente en el norte y el este, mientras que en el resto del territorio se espera que el tiempo vaya mejorando de a poquito.