Fatal accidente: fallece el exministro de la corte Sindulfo Blanco Una tragedia se registró en la tarde de este viernes en el tramo que une Nueva Italia con Carapeguá, donde un violento choque terminó con la vida del…

Una tragedia se registró en la tarde de este viernes en el tramo que une Nueva Italia con Carapeguá, donde un violento choque terminó con la vida del exministro de la Corte Suprema de Justicia, Sindulfo Blanco.

Según los primeros datos, varios vehículos estuvieron involucrados en el accidente y uno de ellos terminó volcando a un costado de la ruta.

El accidente también habría dejado otras víctimas fatales. Hasta el momento, no se tienen mayores detalles sobre cómo ocurrió el choque ni la identidad de las demás personas fallecidas.

La Policía y el Ministerio Público se encuentran trabajando para esclarecer lo ocurrido y confirmar oficialmente la cantidad de víctimas.