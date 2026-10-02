Informe forense revela la brutalidad del ataque a conductor de plataforma en Luque Un examen médico confirmó que el conductor de plataforma asesinado en Luque, sufrió un disparo que atravesó su tórax, además de varios cortes y golpe…

Un examen médico confirmó que el conductor de plataforma asesinado en Luque, sufrió un disparo que atravesó su tórax, además de varios cortes y golpes en la cabeza y la pérdida de sus dientes.

El médico forense Hugo Leguizamón inspeccionó el cuerpo de la víctima y constató una herida de arma de fuego en el tórax. El proyectil ingresó por la parte posterior del lado izquierdo y salió por el costado derecho, siguiendo una trayectoria de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, he’i el informe.

Pero el balazo no fue la única lesión encontrada. El examen también reveló varias heridas en la cabeza, entre ellas un corte en la zona de la ceja izquierda y múltiples lesiones en la parte frontal del cráneo.

El informe además señala que el hombre de 40 años sufrió golpes de tal magnitud que perdió varios dientes. También presentaba otra herida detrás de la oreja derecha.

Según la investigación, el conductor habría sido atacado cuando intentaban robarle sus pertenencias y la recaudación de la jornada. Tras recibir el disparo, todavía consiguió avanzar algunos metros, pero terminó chocando contra una muralla.

Bomberos voluntarios lo auxiliaron y lo trasladaron al Hospital Regional de Luque, donde finalmente se confirmó su muerte.

El informe forense deja constancia de las múltiples lesiones que sufrió el trabajador durante el violento episodio, mientras la Policía y la Fiscalía continúan buscando a los responsables del ataque.