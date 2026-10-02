Joshua ficha por un nuevo equipo para 2027

Este viernes por la mañana, hora paraguaya, se anunció que el piloto paraguayo de Fórmula 2, Joshua Duerksen, ha firmado con el equipo Hitech, y pasará a competir por este en la próxima temporada, esto luego de un año entero corriendo para Invicta Racing que lo fichó a finales de 2025.

Desde su llegada a la F2 en el año 2024, Joshua ya ha pasado por tres equipos, habiendo corrido sus primeros dos años con AIX Racing, un año con Invicta, siendo el presente 2026, y ahora pasará a Hitech, asegurando su permanencia en la categoría y soñando con llegar a la Fórmula 1 eventualmente.

Al respecto de su pase, Joshua señaló: “Estoy increíblemente emocionado de unirme a Hitech para la temporada 2027 de Fórmula 2. Aprendí muchísimo durante mis temporadas anteriores en F2 y siento que estoy listo para aprovechar toda esa experiencia, luchar en los primeros puestos y hacer de este un año realmente fuerte. “Hitech ha demostrado durante muchos años que es uno de los equipos más fuertes de la Fórmula 2 y estoy muy orgulloso de tener la oportunidad de competir con ellos. Tengo muchas ganas de conocer a todo el equipo, comenzar a trabajar juntos y descubrir qué podemos lograr”.

Por su parte, Jan Sumann, jefe de ingeniería del equipo Hitech, resaltó las condiciones del paraguayo y depositó toda su confianza en él de cara a la temporada 2027. “Joshua es ambicioso, está motivado y ya ha conseguido mucho en Fórmula 2, pero está claro que quiere más. Tenemos muchas ganas de trabajar con él y ver qué podemos lograr juntos la próxima temporada”, señaló el representante de la firma.