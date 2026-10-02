Karai sufrió un paro y cayó directo a unas brasas de fuego No pudo aguantar y murió calcinado anga.

Un trágico y lamentable accidente segó la vida de un abuelito durante la madrugada en Yasy Cañy. La víctima fue identificada como don Salustiano O. C., un arriero de 86 años de edad.

El triste suceso oiko en la colonia Lagunita cuando el tata se levantó bien temprano a preparar su mate. Al acercarse a la fogata para calentar la pava, un fulminante paro cardíaco lo hizo desplomarse de golpe.

Lamentablemente, el anciano cayó directo sobre las ardientes brasas del fuego, sufriendo graves quemaduras. Su desesperada hija y familiares lo auxiliaron raudamente hasta el Hospital Distrital de Curuguaty.

Médicos de guardia intentaron reanimarlo por todos los medios, pero el abuelo ya llegó sin signos de vida. Intervinieron agentes de la comisaría 13ª, peritos de Criminalística y el fiscal Carlos Giandinotto.

El forense Virgilio González confirmó que la causa del deceso fue una muerte súbita por infarto agudo.