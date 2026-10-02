La Fortuner encontrada en Nanawa no es la que se utilizó en el crimen Aclaran desde la policía nacional hína.

Descartan que la lujosa camioneta hallada en Nanawa sea la utilizada para el atroz crimen de Eusebio Ayala. El rodado Toyota Fortuner blanco fue encontrado frente al Cementerio Municipal y levantó las sospechas de la perrada.

Agentes de Control Automotor le hicieron un chequeo a fondo al chasis para salir de dudas. Tras la rigurosa pericia, confirmaron que no se trata del mismo vehículo usado por los sanguinarios matones.

Sin embargo, los sabuesos descubrieron que la camionetaza tenía una denuncia por hurto en Encarnación. El golpe en el sur oiko hace unas semanas y el vehículo robado terminó oculto cerca de la frontera.

Durante el operativo en la vivienda cayeron dos sujetos apresados que quedaron a disposición de la Fiscalía. Las autoridades reiteraron que la nave no tiene pito que tocar en el sangriento traslado de las víctimas.

Los agentes continúan las pesquisas para determinar la ruta del tráfico de autos robados en la zona.