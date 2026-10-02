La peli de Oasis en Disney+ desde el próximo viernes La empresa de Mickey Mouse anunció que “Oasis: Don’t Look Back in Anger” se podrá ver exclusivamente en Disney+ a partir del 9 de octubre.

Los hermanos Gallagher ingresando juntos al primer concierto de regreso de Oasis en Gales.

Disney anunció esta semana que a partir del próximo viernes 9 de Octubre, la película “Oasis: Don’t Look Back in Anger”, sobre la historia y el regreso de la histórica banda de rock de los hermanos Gallagher, estará disponible de manera exclusiva en la plataforma Disney+ luego de haber triunfado en los cines.

Como plataforma exclusiva de este documental aclamado por la crítica, esta también

presentará material inédito que incluye fragmentos de la entrevista conjunta con Liam y Noel

Gallagher, así como las interpretaciones completas de las canciones «Wonderwall» y «Slide

Away». «Do You Know What I Mean?» y «Half The World Away», las cuales se presentarán por primera vez

La película documental narra la triunfal gira de reunión del grupo de los hermanos Gallagher, llamada “Oasis Live ’25”, constituyéndose en uno de los regresos rockeros más esperados de nuestro tiempo. El filme es un relato inspirador de lo que podría considerarse el mayor evento musical de 2025, que captura la experiencia y las emociones de la banda y sus fans en todo el mundo.

Las imágenes incluyen acceso a los ensayos, al backstage y al escenario, así como las primeras entrevistas conjuntas de Noel y Liam en más de 25 años. Además de la gira mundial con entradas agotadas de la banda, la película también explora el profundo impacto emocional de este fenómeno cultural global y lo que su música significa para el público y las generaciones de todo el mundo.