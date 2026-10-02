[VIDEO] “Le pegaron por ser nueva y linda”, dice la mamá de la joven estudiante agredida Entre 4 garrotearon a una yiyi de 17 años en Asunción.

Una estudiante de apenas 17 años sufrió un salvaje moquete a la salida de su colegio en pleno Asunción. El brutal ataque ocurrió sobre la concurrida calle Brasil cuando la adolescente se disponía a regresar a su hogar.

Cámaras del circuito cerrado captaron cómo una de las agresoras le cayó por la espalda en patota con otras tres chicas. Las cuatro atacantes son alumnas de la misma institución y le encajaron una paliza feroz a la víctima.

La atribulada madre denunció que el acoso viene de hace rato: “A mi hija le tienen envidia por ser nueva y linda”. La doña puso el grito en el cielo porque la pobre víctima quedó traumatizada y temblando de miedo sin querer ir a estudiar.

La doña reveló que el director del colegio jamás movió un solo dedo ni activó los protocolos de seguridad. Incluso tras la brutal agresión, la principal patotera sigue asistiendo a clases impunemente como si nada pasara.

Hasta el momento, ni las autoridades del centro educativo ni el Ministerio Público intervinieron en el tremendo caso. La perrada exige castigo urgente para las agresoras y sanción para los directivos que se lavan las manos.