Matan a tiros a conductor de plataforma durante supuesto asalto en Luque Un conductor de plataforma, fue baleado durante un supuesto asalto en el barrio Laurelty de Luque a eso de las 22:00 hs de ayer jueves. Tras recibir …

El conductor de plataforma fue atacado a balazos en la noche de ayer jueves.

Un conductor de plataforma, fue baleado durante un supuesto asalto en el barrio Laurelty de Luque a eso de las 22:00 hs de ayer jueves. Tras recibir los disparos, el hombre intentó seguir avanzando, pero terminó chocando contra una muralla.

La víctima se encontraba al mando de un Toyota New Vitz cuando fue atacado, sobre la calle República Dominicana, en inmediaciones de México.

De acuerdo con las imágenes de circuito cerrado, una moto se acercó al vehículo y se produjo un forcejeo. En ese momento, el conductor habría recibido varios tiros.

Bomberos voluntarios lo auxiliaron y trasladaron de urgencia al Hospital Regional de Luque, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

El comisario Darío Ledesma, jefe de la Comisaría 46.ª de Luque, dijo que la Policía todavía busca confirmar cómo ocurrió exactamente el ataque.

La principal hipótesis es que se trató de un supuesto asalto, pero los investigadores quieren revisar más cámaras de seguridad para tener una película completa de lo sucedido.

Además, en las imágenes aparecen otras personas que bajan del vehículo y se alejan del lugar. Hasta ahora no se pudo determinar si eran pasajeros o si tendrían alguna participación en el hecho.