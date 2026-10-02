¡Ñandejara! Anuncian tormentas y ráfagas de hasta 120 km/h para este finde A preparar el tereré bajo techo y asegurar bien todo lo que pueda salir volando, porque este fin de semana se viene un tiempo vai de aquellos ndaje.

Anuncian tiempo vai de aquellos para este finde. (El hombre del tiempo)

A preparar el tereré bajo techo y asegurar bien todo lo que pueda salir volando, porque este fin de semana se viene un tiempo vai de aquellos ndaje.

La Dirección de Meteorología lanzó una alerta ante la llegada de un sistema de tormentas que comenzará a acercarse este sábado por el extremo suroeste del país y luego irá avanzando hacia otros departamentos de la Región Oriental he’i.

Los primeros departamentos que podrían sentir el golpe del mal tiempo son Ñeembucú y Misiones, aunque el sistema podría extenderse posteriormente a otras zonas.

Meteorología advierte que existen condiciones para que se desarrollen tormentas puntualmente fuertes, principalmente en el área considerada de mayor riesgo, que incluye a Canindeyú, Alto Paraná, Caaguazú, Guairá, Caazapá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú y Paraguarí.

Eso sí, la alerta no significa que todos estos departamentos vayan a tener tormentas severas. Según Meteorología, los fenómenos más fuertes podrían aparecer de manera localizada, es decir, en determinados puntos.

La alerta más llamativa tiene que ver con el viento. En los lugares donde las tormentas logren agarrar fuerza, las ráfagas podrían acercarse o incluso superar los 120 kilómetros por hora ndaje.

Además del viento, no se descartan otros fenómenos como caída de granizo y mucha actividad eléctrica.